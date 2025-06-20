Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eğitim ve öğretim döneminin kapanması ardından karne alan öğrencileri sosyal medya hesabından kutladı.

"Tüm çocuklarımıza güzel bir tatil diliyorum"

Başkan Yavaş'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Sevgili evlatlarım, Bugün, bir dönemi daha geride bıraktınız. Hepinizi gayretiniz, emeğiniz ve sabrınız için yürekten kutluyorum. Karneniz nasıl olursa olsun, en büyük başarınız; iyi, vicdanlı ve çalışkan bir insan olarak büyümektir. Notlar sadece bir sonuçtur. Tüm çocuklarımıza güzel bir tatil diliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum." diye konuştu.

https://x.com/mansuryavas06/status/1935962490262720985