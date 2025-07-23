80. Yıl Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde düzenlenen programda, çocuklar öğretmenleriyle birlikte boyama yaparak keyifli anlar yaşadı.

Yenimahalle Belediyesi’nin yıl sonu etkinliğine katılarak miniklerin heyecanına ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, okul öncesi eğitimin taşıdığı önemin altını çizdi.

Yaşar, eğitimi her zaman öncelikli gördüklerini belirterek, “Yenimahalle’de yaptığımız tüm yatırımlar içinde eğitimi en üst sıraya koyduk. İlçemizin farklı noktalarına kazandırdığımız kreş ve gündüz bakımevlerinde bu yıl 3 binden fazla çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının bu hizmeti daha çok çocuğa ulaştırmak olduğunu dile getiren Başkan Yaşar, “Çalışan anneler için büyük bir ihtiyaç haline gelen kreş hizmetini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Böylece daha fazla çocuğumuzu okul öncesi eğitimle buluşturacağız. Yıl boyunca çocuklarımız için özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tatile çıkan evlatlarımıza keyifli bir yaz tatili diliyorum” dedi.