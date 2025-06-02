Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Basketbol İkinci Ligi TB2L’ye yükselen Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübünü sosya medya üzerinden tebrik etti.

Başkan Özarslan'ın ifadeleri şöyle: "Basketbol İkinci Ligi TB2L’ye yükselen Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü’müzü yürekten tebrik ediyorum. Yönetiminden basketbolcularımıza kadar bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Hedef daha üst ligler. İnanıyoruz." şeklinde konuştu.

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Kimdir?

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, 1963 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulmuş, Keçiören Belediyesi tarafından desteklenen çok branşlı bir spor kulübüdür. Kulüp, özellikle futbol ve çim hokeyi branşlarında faaliyet göstermektedir.

Futbol Takımı

Kulübün futbol takımı, 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele etmiş ve play-off maçları sonucunda bir üst lige yükselmiştir. İç saha maçlarını, Keçiören'de bulunan ve 20.000 seyirci kapasitesine sahip Şehit Hüseyin Demirtaş Bağlum Stadyumu'nda oynamaktadır .Vikipedi

Çim Hokeyi Takımı

Keçiören Bağlumspor'un kadın çim hokeyi takımı, Türkiye Kadınlar Çim Hokeyi Süper Ligi'nde mücadele etmektedir. 2012 yılında Türkiye şampiyonu olan takım, 2013 yılında Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen EuroHockey Kadınlar Kulüpler Şampiyonlar Challenge III turnuvasında tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuştur