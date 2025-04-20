Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Çamyayla Evleri Kooperatif sakinleriyle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltı etkinliğinde, Çamlıdere'nin gelişimine katkı sağlayacak fikir ve istekleri dinleyen Başkan Ceylan, önerilerin dikkate alınacağını ifade etti.

"Çamlıdere için çalışıyoruz"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Ceylan'ın cümleleri şöyle: "Çamyayla Dağ Evleri Kooperatif sakinlerimizle kahvaltıda bir araya geldik. Ortak akıl, istişare kültürü ve katılımcı yönetim anlayışıyla durmadan, yorulmadan Çamlıderemiz için çalışıyoruz. Nezaket ve misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.