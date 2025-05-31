Üç gün süren toplantılar, yönetim kurulu tekliflerinin görüşüldüğü ve önemli kararların alındığı son oturumla sona erdi. Genel Kurul’da hem sektörün yol haritasını şekillendirecek başlıklar ele alındı hem de bir sonraki buluşmanın takvimi netleşti.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu sona erdi

Basın İlan Kurumu’nun 33. Dönem 2. Genel Kurul Toplantısı, 28-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Üç gün süren toplantı maratonu, yönetim kurulu tekliflerinin masaya yatırıldığı son oturumla noktalandı.

Genel Kurul’da İlan, Hukuk ve Mali İşler Komisyonlarının raporları okunarak oylamaya sunuldu. Kurumun Durum Raporu ve Denetçiler Kurulu Raporu Genel Kurul’dan onay alırken, dikkat çeken bir karar daha çıktı: Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin genel kurul çağrı ilanlarının resmî ilan kapsamında değerlendirilmesine ve bu ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda yayımlanmasına prensip kararı verildi.

Bir sonraki Genel Kurul’un 27-29 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacağı netleşirken, oturum dilek ve temennilerle kapandı. İstanbul’daki toplantıda alınan kararlar, sektördeki gelişmeleri yakından izleyen basın çevrelerinde dikkatle not edildi.