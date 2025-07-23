VM Medical Park Pendik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Süber Dikici, yaz sıcaklarının baş ağrısı ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Küresel ısınma ve iklim krizinin hava olaylarında artışa neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dikici, “Sıcaklığın vücut ve sağlık üzerine etkilerini belirleyen birçok faktör vardır. İnsan vücudu normal şartlar altında sıcaklığı belli bir aralıkta tutar. Sıcak havalarda terleme yoluyla vücut sıcaklığı düşürülür. Fakat yüksek nem düzeylerinde buharlaşma azalacağı için terleme zorlaşır. Vücudun; sıcaklığı belli aralıkta tutmasının güçleşmesi sıcak stresine neden olur” diye konuştu.

'YAŞLI VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR RİSK ALTINDA'

Aşırı sıcaklardan öncelikle korunması gereken bireylere dikkat çeken Doç. Dr. Dikici, “Kuşkusuz yaşlılar, çocuklar, bebekler, kronik hastalığı olanlar, engelli bireyler, açık havada çalışanlar ve şehirde yaşayanlar aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenmektedir” dedi.

'SICAK BİTKİNLİĞİ VE SICAK ÇARPMASI GÖRÜLEBİLİR'

Sıcak havalarda görülebilecek sağlık problemlerine değinen Doç. Dr. Dikici, “Sıcak baygınlığı ve sıcak krampları daha hafif, sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması daha ciddi sağlık sorunlarıdır. Özellikle cilt ve bacaklarda kanın birikimine bağlı geçici dolaşım yetersizliğidir. Sıcak krampları görülebilir. Genellikle karın, kol ve bacaklarda görülen, mineral ve su kaybından kaynaklanan kramplardır. Sıcak krampları yeterli sıvı almadan, aşırı sıcak havaya uzun süre maruz kalma sonrasında gelişir. Bu süre kişiden kişiye değişir. Sıcak bitkinliğine karşı dikkatli olunmalıdır. Acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir hastalıktır. Birkaç gün kadar uzamış süre boyunca yeterli sıvı alınmaksızın aşırı sıcaklara maruz kalma sonrasında oluşur. Bireyde baş dönmesi, yorgunluk ve bitkinlik görülür” diye konuştu.

'BİLİNÇ KAYBI SONUCUNDA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR'

Aşırı sıcak havalarla ilişkili en ciddi tıbbi durumun sıcak çarpması olduğunu anlatan Doç. Dr. Dikici, “Sıcak çarpmasında vücut, sıcaklık düzenleme yeteneğini kaybeder. Öngörülemez şekilde vücut sıcaklığı 41 derecenin üstüne yükselir. Santral sinir sistemi, kalp, akciğer ve kaslarda ağır yıkıcı harabiyete neden olabilir. Bilinç değişiklikleri, uyku hali ve bilinç kaybı sonucunda ölüme sebep olabilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler, kalp, şeker ve tansiyon hastaları zorunlu olmadıkça sıcaklığın en belirgin olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalıdır” dedi.

'MİGREN HASTALARI SERİN ORTAMLARI TERCİH ETMELİ'

Migren hastası bireylere uyarılarda bulunan Doç. Dr. Dikici, “Migren hastalığı olanlar serin ve klimalı ortamları tercih etmelidir. Bol su içilmeli, klima havasının karşıdan gelmesi de önlenmelidir. Özellikle güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde şapka gözlük gibi aksesuarlarla korunulmalı, güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır” açıklamasında bulundu.

'BAŞ AĞRISI RİSKİNİ SOĞUK KOMPRESLE AZALTABİLİRSİNİZ'

Sıcak havalarda baş ağrısını önlemek için önerilerde bulunan Doç. Dr. Dikici, “Kısa süreli duşlar sıcak havaya maruz kalanları rahatlatır. Bol su ve sulu gıdaların tüketilmesi de çok önemlidir. Sindirimi kolay hafif besinler tercih edilmeli, günde en az 2-2.5 litre su tüketilmelidir. Gazlı ve renkli içeceklerden uzak durulmalıdır. Temiz su her zaman vazgeçilmezimiz olmalıdır. Ancak kalp hastalığı ve böbrek rahatsızlığı olanlar, tüketecekleri su miktarı hakkında mutlaka hekimlerinden bilgi almalılardır. Baş ağrısını dindirebilen soğuk kompres, ense veya baş bölgesine uygulanabilir. Soğuk kompres sinir iletimini yavaşlatıp, kan damarlarını daraltarak baş ağrısını durdurmaya yardım eder” ifadelerini kullandı.

DOKTORA GİDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Doç. Dr. Dikici, baş ağrısı yaşayan bireylerin ne zaman doktora başvurması gerektiğini şöyle sıraladı:

• Aniden ortaya çıkan ve hayatının en şiddetli baş ağrısıysa,

• Azalmak yerine şiddeti daha da artıyorsa,

• Çift ya da bulanık görme varsa,

• Bulantı olmaksızın kusma varsa,

• 50 yaşından sonra ortaya çıkmışsa,

• Başa alınan bir darbe veya kaza ile tetiklendiyse,

• Ateş varsa.