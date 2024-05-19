Kaza, sabah erken saatlerde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat boyacısı olarak çalışan Mehmet Timur Çalışıcı'nın işe giderken kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çalışıcı, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Çalışıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışıcı'nın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA Ajansı