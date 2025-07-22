İstanbul Sarıyer'de Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin B Blok'unun çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine müdahale için sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavisi süren kişiler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı ifade edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Önlem ve hasar tespiti için hastanenin B Blok'unun bugün için kapatıldığı belirtildi.