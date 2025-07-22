Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS yerleştirme sürecinde kullanılacak okul birinciliği bilgileriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylara ait okul birinciliği verileri, 17 Temmuz itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

Eksik ya da hatalı bilgi varsa 23 Temmuz’a kadar düzeltin

Okul birincisi olan adayların, sisteme aktarılan bilgilerini 23 Temmuz 2025 tarihine kadar https://ais.osym.gov.tradresinden kontrol etmeleri gerekiyor.

Bilgilerinde eksiklik veya hata olan adayların, düzeltmeleri e-Okul sistemi üzerinden yaptırmaları şart. Belirtilen tarihten sonra okul birinciliği bilgisinde herhangi bir değişiklik ya da düzeltme yapılmayacak.