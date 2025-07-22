Bir dönem sosyal medyada büyük ilgi gören ve popülerliğiyle dikkat çeken Dubai çikolatasıyla ilgili ABD'den endişe verici bir haber geldi. Türkiye menşeli Dubai çikolatası ezmesinde salmonella bakterisine rastlandığı belirtildi. Ürünü tüketen bazı kişilerde hastalık belirtileri görülürken, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

ABD'DE GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Emek Gıda tarafından üretilen ve içinde kadayıf, fıstık ve çikolata bulunan ezmenin, Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama, California, Florida, Illinois, Minnesota, New York, Teksas, Virginia ve Washington gibi 30 eyaletinde satışta olduğu açıklandı. Minnesota Tarım Dairesi'nin 14 Temmuz’da yaptığı rutin denetimlerde üründe salmonella tespit edildiği bildirildi.

SAĞLIK UZMANLARINDAN UYARI

Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için tehlikeli olabilen salmonella bakterisinin; mide bulantısı, kusma, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı gibi ciddi semptomlara yol açabileceğine dikkat çekti. Enfeksiyonun bazı durumlarda ölümcül olabileceği vurgulandı.

TÜKETİCİLERE UYARI: KULLANMAYIN

Yetkililer, risk taşıyan ürünlerin 275 gramlık ambalajlarda satıldığını belirterek, “Bu ürünü kesinlikle tüketmeyin. Derhal imha edin veya satın aldığınız mağazaya iade edin” uyarısında bulundu.