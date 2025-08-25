Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya paylaşımında Ankara-Niğde Otoyolu'nda 219 km hızla seyahat ettiği görüntüler tepki çekmişti.

Uraloğlu konu ile alakalı sosyal medya hesabından konu ile alakalı şu ifadelere yer verdi:

" Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.



Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.



Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025