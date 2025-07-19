Gaziantep’te sınıf öğretmeni bir annenin iki oğlu, Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlarda zirveye yerleşti. Ahmet Eren Özyurtseven, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birincisi olurken; kardeşi Kerim Özyurtseven, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birinciliğini kazandı.

Başarı hikayesi, yalnızca iki gencin değil, aynı zamanda eğitimci bir annenin azim ve özverisinin de eseri. Anne Özyurtseven’in, hem mesleğini sürdürüp hem de çocuklarının eğitim yolculuğuna rehberlik ettiği öğrenildi.

Yüksek başarılarıyla dikkat çeken iki kardeşin ortak noktası ise disiplinli çalışma, planlı bir yaşam ve aile desteği. Başarılarıyla kentte gurur kaynağı olan Özyurtseven ailesi, Türkiye genelinde de takdir topladı.