Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Başakşehir FK futbolcusu genç santrfor Efecan Barlık ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Efecan’a ‘Uşaksporumuza hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun” ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki golcü oyuncu, altyapısından yetiştiği Bucaspor 1928'de dikkat çeken performansının ardından, 2022-2023 sezonunda Uşakspor formasıyla da sahaya çıkmıştı. Kulüp taraftarı, eski oyuncunun yeniden takıma katılmasından memnuniyet duyarken, Efecan’ın bu kez daha büyük katkılar vermesi bekleniyor.

Uşakspor yönetimi ise yeni sezonda hedeflerini daha yükseğe koyarak, genç ve mücadeleci bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.