Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sosyal destek alan ailelerin ilkokul ve ortaokula giden çocuklarına bu yıl da kırtasiye desteği sağladı.

91 milyon TL Başkent Kartlara yatırıldı

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yaklaşık 80 bin 77 ailenin 104 bin öğrencisi için 91 milyon TL Başkent Kartlara yatırıldı. İlkokul öğrencileri için 1000 TL, ortaokul öğrencileri için ise 750 TL tutarındaki destek, sadece kırtasiyelerde kullanılabilecek. Öğrenciler ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerini istedikleri kırtasiyeden temin edebilecek.

Esnaf odasından teşekkür

Ankara Kitap Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, uygulamanın esnaf açısından önemli bir destek olduğuna dikkat çekerek, “Başkent Kart’a yatırılan tutarların yalnızca kırtasiyelerde geçerli olması, sektörümüze can suyu oldu. Bu destek sayesinde zor bir dönemden geçen esnafımız bir nebze olsun rahatladı” dedi.