TÜİK, Haziran 2025 dönemine dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,73, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,82 oranlarıyla DİBS'te oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından avro yüzde 1,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98 ve külçe altın yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 2,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 2,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,06, külçe altın yüzde 1,71 ve dolar yüzde 0,36 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,10 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,33 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,49 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi. 6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu, aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,29, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,96 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak gerçekleşti.

Senelik en yüksek reel getiri külçe altın oldu

Finansal yatırım araçları senelik olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,31, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,29 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak gerçekleşti. Senelik değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 14,41, avro yüzde 4,31 ve DİBS yüzde 0,16 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı, dolar yüzde 2,62 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,43 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı, avro yüzde 3,87, DİBS yüzde 7,70, dolar yüzde 10,26 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 33,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.