İstanbul Avcılar'da, apartmanların bodrum katlarında 3 gün arayla atık su baskını meydana geldi. Bina sakini Pelin Baydar, "Binamız kentsel dönüşüme girince buraya taşındık. İki evdeki beyaz eşyalarımızın bir bölümünü burada su içindeki bodrum katına bırakmıştık. Şimdi ne durumda olduklarını bilemiyoruz" dedi.

Gümüşpala Mahallesi'nde Karayolları Caddesi ve Çobansuyu Sokak'taki üç binanın bodrum katını 3 gün arayla su bastı. İSKİ'nin atık su borularından sızdığı iddia edilen suların tahliyesi için İSKİ başta olmak üzere birçok kurumdan yardım isteyen bina sakinleri, sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

'MAĞDUR OLDUK'

Su basan bodrum katında oturan Kadir İleri, "3-4 gündür kimse gelip bakmadı. Şimdi buranın suyunun çekilmesini istiyorum" dedi. Bina sakini Pelin Baydar ise, "Şu an gerçekten çok mağduruz. Çok sayıda yeri aradık, hiçbir şekilde dönüş olmadı. 6 saattir bekliyoruz, gerçekten mağduruz. Binamız kentsel dönüşüme girince buraya taşındık. İki evdeki beyaz eşyalarımızın bir bölümünü burada su içindeki bodrum katına bırakmıştık. Şimdi ne durumda olduklarını bilemiyoruz. 6-7 saattir vidanjör bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Belediyeden gönderilen bir ekip altyapı yetersizliği nedeniyle atık su baskını görüldüğünü bildirdi. (DHA)