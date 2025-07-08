Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte barajlarda serinlemeye çalışan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Yetkililer, barajların “özel koruma alanı” statüsünde olduğunu hatırlatarak, bu bölgelerde yüzmenin, piknik yapmanın, ateş yakmanın ve suyu kirletecek her türlü faaliyetin yasak olduğunu vurguladı.

Barajlarda Yüzmek Hayati Tehlike Taşıyor

ASKİ yetkilileri, barajların içme ve kullanma suyu temini amacıyla kullanıldığını belirterek, “Bu alanlar yüzmeye uygun değildir. Zemin yapısı çamurludur ve yüzme sırasında batma riski oldukça yüksektir. Vatandaşlarımızı baraj, dere, göl ve göletlerde yüzmemeleri konusunda bir kez daha uyarıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bot ve Drone Destekli Denetimler Artırıldı

Can kayıplarının önlenmesi ve su kaynaklarının korunması amacıyla baraj havzalarında sıkı denetimlerin sürdüğünü belirten ASKİ, bölgelere uyarı levhaları yerleştirdiklerini, uygun alanlara tel çitler çektiklerini ve araç girişlerini sınırlandırarak devriye sayısını artırdıklarını bildirdi.

Piknik ve Ateş Yakmak da Yasak

Yetkililer, baraj çevresinde piknik yapmanın ve ateş yakmanın hem çevresel risk oluşturduğunu hem de yasak olduğunu hatırlattı. Barajları besleyen dereler ve çevresindeki alanlar “özel koruma bölgesi” ilan edilmiş durumda.

“Derelere Atılan Çöp Su Kalitesini Bozuyor”

Barajları besleyen dere yataklarına bırakılan çöplerin su kalitesini doğrudan etkilediğini belirten ASKİ, vatandaşlardan çevreyi temiz tutmalarını istedi. “Derelere çöp atmayalım. Su kaynaklarını korumak, hem içme suyumuzun kalitesini artırır hem de arıtma maliyetlerini azaltır” denildi.