Çorum’un Mecitözü ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında eski Çorum-Amasya Karayolu üzerinde, ilçe girişinde meydana geldi.

Yusuf Can Çiçek’in kullandığı 06 DSE 487 plakalı otomobil ile Veli Erdem idaresindeki 19 NE 057 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan Hüseyin Tunç, Mehmet Tunç, İsmail Gül, Hande Durmuş, Kadriye Hayriye Tomak ve Oğuzhan Gürbüz yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Mecitözü Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.