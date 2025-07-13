EBRU APALAK

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Ankara İl Örgütü, bugün Ulus Heykel’de düzenlediği basın açıklamasında asgari ücretin 22 bin 104 TL'den 57 bin 500 TL'ye çıkarılmasını, asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasını talep etti. En düşük emekli maaşının da asgari ücret düzeyinde yüksetilmesini istedi.

EHP Ekonomi Komitesi’nden Duygu Özkeskin, “2016 yılında asgari ücrete net yüzde 33 oranında zam yapıldı ve enflasyon o yıl düşüş gösterdi. Bu tablo gösteriyor ki, zam enflasyon yaratmaz.” diye konuştu. Hükümetin “Asgari ücret artarsa enflasyon da artar.” söyleminin geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Ekonomik büyümeden asgari ücretlilerin de yararlanması gerektiğini belirterek, asgari ücretin 57 bin 500 TL’ye çıkarılmasını istedi.

"ASGARİ ÜCRETLİDEN BİR YILDA 16 CUMHURİYET ALTINI ÇALINDI"

Özkeskin, 2003'te bir yıllık asgari ücretle 25 Cumhuriyet altını alınabildiğini ancak bugün yalnızca 11 altın alınabildiğini söyledi. “Her asgari ücretlinin cebinden bir yılda 16 Cumhuriyet altını çalındı. Bu, büyüyen pastadan bize düşen sefaletin belgesidir.” dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun verilerini hatırlatarak, dört kişilik bir ailenin mutfak masrafının 26 bin 115 TL olduğunu, mevcut asgari ücretin ise 22 bin 104 TL ile bu sınırın altında kaldığını kaydetti. EHP, asgari ücretin yılda iki kez artırılmasının yasal güvence altına alınmasını talep etti.

EHP, ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Açıklamada Ankara İl Başkanı Öykü Ilgın Gürses de konuştu. Gürses, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün Yıllık Gıda Enflasyonu'nda Türkiye'nin ilk sırada olduğunu hatırlattı. Savaşta olan ülkelerin Türkiye'nin ilerisinde olduğunu söyledi. Gürses, EHP'nin erken seçim talebini ise şöyle dile getirdi:

"Bu tek adam rejimi hem emek ve demokraside hem de ekonomide tekledi. Bunu göndermek için tek çözümümüz örgütlü demokrasi. Hepimizin buna el atması lazım. Bize zaman zaman 'Bu, nasıl olacak?' diye soranlar oluyor. 'Senelerdir olmadı. Gönderemeyeceğiz. Mümkün değil.' diyorlar. Hayır, mümkün. Bunu yapmak için tek seçeneğimiz örgütlenmek. Eğer bir elin parmakları gibi bir araya gelebilirsek ve tek bir yumruk oluşturabilirsek o zaman başarabiliriz. Ara zammımızı da alırız, demokrasimizi de alırız, erken seçimi de kazanırız."

EHP'liler açıklamada "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Üreten biziz paylaşan da biz olacağız" sloganlarını attı.