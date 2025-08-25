AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Çalışmalarına Bodrum,

Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Ula ilçelerinde devam eden Milletvekili Otgöz, İlçe teşkilatları ile toplantılar yaptı, mahalle başkanları ve muhtarlarla buluştu. AK Parti’ye yeni üye olan hemşerilerine rozetlerini taktı.

Milletvekili Otgöz toplantılarda; ilçelerin acil ihtiyaçları ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, İlçe Danışma Meclisi toplantılarına ve ülke gündemine ilişkin yazılı açıklama yaparak şunları kaydetti. Biz icraatlarımıza, eserlerimize, saha çalışmalarımıza devam ediyoruz… Aşk ve azimle çalıştıkça gördük ki 23 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş… Durmadan usanmadan çalışıyor, Muğla’mıza yeni bir Muğla daha eklemek için gayret gösteriyoruz.

Biz milletimize vaat ettiğimiz projelerin ve yatırımların çoğunu hayata geçirdik. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Muğla’mızda da devasa yatırımlara imza attık. 13 ilçemizde de karayolları, sağlık, kültür, spor, gençlik projelerini hayata geçirdik. Tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılması ve Muğla turizminin 12 aya yayılması için çalışıyoruz.

Adım adım “Terörsüz Türkiye” yolunda ilerliyoruz…

Artık, önümüzde yeni bir sayfa açılmıştır. Büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, Türkiye

Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarına devam etmektedir. Biz, Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz., Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını üzecek, incitecek hiçbir şeye imza atmadık, atmayız da. Terörsüz Türkiye Projesi, bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir... Terörsüz Türkiye ile ülkemiz ayaklarındaki prangalarından kurtulacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır. Kazanan 85 milyon vatandaşımız olacaktır. Terörün, Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılması ile kaynaklarımız, yatırımlar ve milletimizin refahı için kullanılacaktır.