Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Mavi Göl Caddesi ve çevresindeki taşkın riskini ortadan kaldırmak için 2 bin 644 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatına başlanacağını açıkladı. Yaklaşık 16 milyon 800 bin lira maliyetli çalışma ile bölgede yaşayan 20 bin vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, Mavi Göl Caddesi’nin 26 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Caddede yer alan mesire alanına girişlerin Kutludüğün kapısından yapılacağı, çevre cadde ve sokaklara araç giriş-çıkışlarının ise 19 Mayıs Bulvarı (Samsun Yolu) ve Ankara Çevre Yolu güzergâhı üzerinden sağlanacağı duyuruldu.

ASKİ yetkilileri, çalışmalardan dolayı yaşanabilecek olası aksaklıklar için vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” açıklamasında bulundu.