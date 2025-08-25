Konya’nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, hurdacılık yapan Mehmet Koçyiğit (33) ile yeğeni Servet Koçyiğit (11) hayatını kaybetti. Olay, Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta bir apartman bahçesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Koçyiğit ve yeğeni Servet Koçyiğit, apartman bahçesindeki otomobillerine binmek üzereyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Servet Koçyiğit ise Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Servet Koçyiğit de kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.