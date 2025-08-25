Etimesgut Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri; Tunahan, Yapracık, Şaşmaz Sanayi ve Bağlıca başta olmak üzere Etimesgut’un dört bir yanında sahada aktif olarak görev yapıyor.

Belediye yetkilileri, yapılan denetimlerin özellikle iş yeri ruhsatları, hijyen kuralları, kaldırım işgalleri ve çevre düzeni gibi konulara odaklandığını belirtti. Vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda hareket eden ekipler, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarı ve yaptırımları da uyguluyor.

Etimesgut Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için zabıta ekiplerimiz 7/24 sahada. İlçemizin her noktasında sürdürülen bu denetimlerle, yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz" denildi.

Belediye yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların da kurallara uyma konusunda duyarlı olmalarının önemini vurguladı.