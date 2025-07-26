Uzun süre "Arka Sokaklar" dizisinde Ali Komiser karakterine hayat veren Alp Korkmaz, yeniden ekranlara dönüyor. İzleyicilerin sevdiği karakterlerden biri olan Ali’nin diziye geri dönmesi, eski bölümlerin müdavimleri arasında heyecan yarattı.

2006 yılında başlayan ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri haline gelen Arka Sokaklar, geçmişten tanıdık bir ismi yeniden kadrosuna katıyor. Dizinin ilk sezonlarından itibaren önemli bir yer edinen Alp Korkmaz, canlandırdığı Ali karakteriyle yeni bölümlerde tekrar izleyici karşısına çıkacak.

Diziden bir süre önce ayrılan Korkmaz’ın dönüş haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de oyuncunun sete çıktığı iddiaları, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.

Yeni sezon bölümlerinde Ali karakterinin nasıl bir rolle ekrana döneceği ise şimdiden merak konusu oldu