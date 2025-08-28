Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin önemli simgelerinden biri olan Ulus Çıkrıkçılar Yokuşu’nu “Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi” ile yeniden hayat veriyor. Tarihi dokusunu koruyarak modern ve estetik bir görünüm kazandırmayı hedefleyen proje, bölgeye yeni bir soluk getirecek.

Proje kapsamında; 5’i tescilli, 46’sı tescilsiz olmak üzere toplam 51 binada cephe iyileştirmeleri yapılacak. Ayrıca 3 bin 725 metrekare alanda kentsel tasarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Tarihi-mimari dokunun korunması öncelikli hedefler arasında yer alırken, araç geçişleri de kontrollü hale getirilerek bölgenin yaya dostu ve yaşanabilir bir yapıya kavuşması sağlanacak.

Ulus Çıkrıkçılar Yokuşu, bu çalışmalarla hem tarihi kimliğine yakışır bir görünüm kazanacak hem de kent halkı için çekim merkezi olmaya devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması adına hayata geçirdiği bu projeyle kentin tarihi sokaklarını yeniden canlandırmayı sürdürüyor.