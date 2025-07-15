Ankara Ulus’ta bulunan ve dünyanın en büyük vakıf arşivlerinden biri olarak bilinen Vakıflar Arşivi, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın iddialarına göre büyük bir tehlike ile karşı karşıya.

Yavuzyılmaz, arşivde görevli uzman personelin görevden alınarak farklı yerlere gönderildiğini, arşivin bulunduğu binanın ise Yunus Emre Vakfı’na devredildiğini açıkladı. Üstelik bu vakıf, geçmişte “naylon fatura yolsuzluğu” iddialarıyla gündeme gelmiş bir kurum olarak biliniyor.

“Bakan Ersoy elindeki çakmağı bıraksın!”

Yavuzyılmaz açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sert ifadelerle yüklenerek; “Sayın Bakan, derhal elindeki çakmağı bırak! Kartalkaya’daki sorumsuzluğun ardından şimdi de bin yıllık tarihi arşivi yok etmenin peşindesin. 8 Temmuz itibariyle, 50 binin üzerinde vakfiyeyi ve eşsiz belgeleri barındıran arşiv binası, sabıkalı bir vakfa devredildi. Bu, milletin tarihine ihanettir.” dedi

Bin yıllık belgeler sahipsiz kaldı

Vakıflar Arşivi’nde yer alan belgelerin, Anadolu’daki vakıf kültürüne dair bin yıla varan bilgileri içerdiği biliniyor. Yavuzyılmaz’a göre bu belgeler artık uzman denetiminden çıkarıldı ve korumasız kaldı. Bunun üzerine Yavuzyılmaz, “Bu, sadece bizim değil tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bu miras yolsuzlukla anılan bir vakfa terk edilemez,” dedi.

“Bu arşivde çıkacak yangının sorumlusu sizsiniz!”

CHP’li vekil açıklamasında, herhangi bir sabotaj, yangın ya da ihmalkârlık sonucu oluşacak zararların doğrudan Bakanlık ve AK Parti iktidarının sorumluluğunda olacağını vurgulayarak; “Arşivin koruyucusu olan yetkililer geri getirilmeli ve bina vakfa tahsis edilmekten vazgeçilmelidir. Aksi takdirde oluşacak en ufak zararın hesabını veremezsiniz.” dedi

Bakanlıktan henüz açıklama yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Yunus Emre Vakfı da iddialar karşısında sessizliğini koruyor. Öte yandan CHP’nin önümüzdeki günlerde konuyu TBMM gündemine taşıması ve gerekirse yargıya başvurması bekleniyor.