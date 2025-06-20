Konu ile alakalı MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Kulübümüz, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00’da, Cemil Meriç Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek karne törenine katılım sağlayacaktır. Taraftarlarımızla birlikte, öğrencilerimizin bu anlamlı gününde yanlarında olacak; başarılarını birlikte kutlayacağız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."

Muhabir: Haber Merkezi