Konu ile alakalı MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Kulübümüz, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00’da, Cemil Meriç Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek karne törenine katılım sağlayacaktır. Taraftarlarımızla birlikte, öğrencilerimizin bu anlamlı gününde yanlarında olacak; başarılarını birlikte kutlayacağız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."

Kulübümüz, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00’da, Cemil Meriç Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek karne törenine katılım sağlayacaktır.



Taraftarlarımızla birlikte, öğrencilerimizin bu anlamlı gününde yanlarında olacak; başarılarını birlikte… pic.twitter.com/ub068z9NwJ Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı! İçeriği Görüntüle June 19, 2025