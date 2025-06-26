MKE Ankaragücü, dijital medya vizyonunu güçlendirmek ve taraftarlarıyla olan bağı daha da kuvvetlendirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. Kulüp, “Ankaragücü YouTube TV” projesini hayata geçirerek dijital mecralarda daha etkili ve özgün içeriklerle yer almayı hedeflediğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dijital medya tecrübesiyle tanınan Sencer Gültuna ile anlaşmaya varıldı. Gültuna, sosyal medya ekibiyle birlikte çalışarak yeni kanalın içerik üretiminde aktif rol alacak.

Ankaragücü YouTube TV’nin; özel röportajlar, kulüp içinden görüntüler ve taraftara yönelik özgün içeriklerle kısa süre içinde yayına başlaması bekleniyor.

Kulüp yönetimi, bu dijital adımın camiaya hayırlı olmasını temenni ederken, Sencer Gültuna’ya da yeni görevinde başarılar diledi.