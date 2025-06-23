Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ankara Kültür’ çatısı altında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Graffiti Fest-Style of Anatolia” festivali, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve Avrupa’dan 21 graffiti sanatçısını bir araya getirdi. İki gün boyunca Batıkent Metro duvarına yapılan çizimler, görsel bir şölen oluşturdu.

Başkent Parklarında Müzik ve Tiyatro Etkinlikleri

Ankara’nın simgesi dolmuşlar, “EV Ankara” kürasyonuyla kültür taşıyıcısı olarak parklarda lokal müzik gruplarını 17.30-20.00 saatleri arasında ağırlıyor. Modifiye edilen dolmuşlar, Başkent’teki çeşitli parkları müzik sahnesine dönüştürüyor. Ayrıca, tek kişilik tiyatro oyunu “Yıldız”, başkent parklarında yaz boyunca izleyiciyle buluşuyor.

Festivalde Canlı Performanslar ve Atölye İmkanları

Festival süresince Türkiye ve Avrupa’dan gelen sanatçılar, Batıkent Metro çıkışında canlı duvar boyama performansı sergiledi. Katılımcılar, Açık Hava Atölyesi aracılığıyla sanatçıların çalışma süreçlerini yakından izleme fırsatı buldu.

Kültür ve Sanatla Ankara’da Yaz Akşamları Canlanıyor

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, yaz boyunca parklarda ve kamusal alanlarda düzenlenen etkinliklerin vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti. Graffiti Festivali ve Dolmuş Sahne projelerinin Ankara’da kültür-sanat ortamını zenginleştirdiği ifade edildi.

Modifiye Dolmuşlar Parklarda Müzik Sahnesine Dönüşüyor

“Dolmuş Sahne” projesi kapsamında, modifiye edilen Ankara dolmuşları farklı müzik türlerinde bağımsız müzisyenlere ev sahipliği yapıyor. 22 Haziran’da Göksu Parkı’nda Retro Queen, 28 Haziran’da ise Ankara Kalesi’nde MisucmakerandFriendz müzik grubu sahne alacak.

Yaz Boyunca Altı Parkta Tek Kişilik Tiyatro Oyunu “Yıldız” Sahnelenecek

Başkentteki altı farklı parkta sergilenen “Yıldız” oyunu, büyüme, kaybolma ve kendini bulma temalarını işliyor. Oyunun başrol oyuncusu Mine Nur Şen, performansıyla dikkat çekiyor.

Graffiti Sanatçıları Festivalden Memnun

Festivalde yer alan graffiti sanatçıları Stak ve Şevval Beydiri, etkinlik hakkında görüşlerini paylaştı. Stak, Ankara’nın kültürel unsurlarını yansıtan eserler yaptıklarını belirtirken, Şevval Beydiri ise graffitinin kendisi için uzun süredir ilgi alanı olduğunu söyledi.