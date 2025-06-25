Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kaç senedir düzenlediği ücretsiz açık hava sineması geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Sandalyeni Al Gel- Yeşilçam Geceleri 28 Haziran'da Başkentlilerle tekrar buluşuyor.

Açık Hava Sineması Nerde ve Ne Zaman?

Her Cumartesi günü akşam saatlerinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte patlamış mısır, gazoz ve pamuk şeker de ikram ediliyor.

Açık Hava Sinemasının sevenlerinin merakla beklediği gece 28 Haziran'da ücretsiz ikramlarıyla Ankaralıları ağırlamaya başlayacak.