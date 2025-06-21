Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Mustafa E., jandarma ekipleri tarafından ağaçlık alanda sağ olarak bulundu. Bitkin halde bulunan Mustafa E., sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Perşembe akşamı kamyonuyla Sancar Mahallesi Çaypınarı mevkisine giden Mustafa E., aracı dağ yolunda kuma saplanınca mahalleye yürüyerek gidip yardım istedi. Mahalle sakinleri traktör ve iş makineleriyle aracı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Yemek getirmek için bölgeden ayrılan mahalle halkı, geri döndüklerinde Mustafa E.’yi kamyonun yanında bulamayınca durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay üzerine Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Mustafa E., aracına yakın bir ağaçlık alanda bitkin halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.