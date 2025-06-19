Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen imar planı sorunları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde protesto düzenledi.

"İmar Mağdurları, Güney Ankara Platformu" yazılı pankart taşıyan mahalle sakinleri, imar belirsizliğinin giderilmesi ve mülkiyet haklarının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Grup adına açıklamalarda bulunan Gökhan Şahin, söz konusu mahallelerin 67 yıldır imar planına alınmadığını belirterek, “Bu durum, mülk sahiplerinin yapı yenileme, güçlendirme veya yeni yapılaşma haklarını tamamen engelliyor. Yaşam alanlarımızda ciddi mağduriyet yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şahin, mahalle halkının mülkiyet haklarını kullanamaz hale geldiğini vurgulayarak, şu talepte bulundu:

“Artık bu mağduriyetin son bulmasını, teknik temellere dayalı, hukuki açıdan sağlam ve dava süreçlerine takılmayacak nitelikte özel bir imar planının ivedilikle hazırlanıp onaylanmasını istiyoruz.”