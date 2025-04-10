Akademik Düşünce Enstitüsü Derneği, Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasının bilimsel yöntemlerle araştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıyor. Dernek tarafından organize edilen "II. Göbeklitepe'den Bugüne Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu", 12 Nisan 2025 Cumartesi ve 13 Nisan 2025 Pazar tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan iki günlük sempozyumun ana teması "Kültürel Miras Yönetimi" olarak belirlendi.

Etkinlik, kültürel mirasın yönetimi konusunda yetkili ve sorumlu kişileri, alanında uzman araştırmacılarla bir araya getirmeyi hedefliyor. Sempozyumda, kültürel miras yönetimi alanındaki güncel yaklaşımların ele alınması ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek olan etkinliğe Akademik Düşünce Enstitüsü Derneği ev sahipliği yapacak.

Düzenlenecek olan sempozyum; Seyyahlar ve Seyahatnameler, Anadolu'da devlet ,şehir ve kültürel miras, Kültürel miras yön etimi, Ankara'nın tarihi ve kültürel mirası , Somut olmayan kültürel miras ve tarihi ve kültürel mirasın geleceği olmak üzere 8 ana başlıkta konunun uzmanlarının katılımıyla Cem Eren Külltür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.