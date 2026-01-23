Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan Şahısların Ceza Dağılımı

Operasyonlar kapsamında yakalanan 1025 kişinin ceza durumları şu şekilde açıklandı:

20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan: 6 kişi

10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan: 27 kişi

5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan: 48 kişi

5 yıla kadar hapis cezası bulunan: 348 kişi

İfadeye yönelik aranan: 596 kişi

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Valilikten Kararlılık Mesajı

Ankara Valiliği, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.