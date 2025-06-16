M. UMUT KARAKÜLAH

Türkiye sağlık turizminde bir fırsatlar ülkesidir. Sağlık Bakanlığı sektörün önünü açacak düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Bu değerlendirmeler 24 Haziran 2025 tarihinde Viyana’da yapılacak olan “Sağlık Turizminde Ankara” Zirvesi’nin ön hazırlık toplantısına katılacak olan Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak’a ait. TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak, Viyana’da yapılacak olan “Sağlık Turizminde Ankara Zirvesi” öncesi SONSÖZ’e konuştu.

Sağlık turizmi ile ilgili doktorlardan oluşan Sağlık Turizmi Platformu kanalı her yıl birkaç etkinlik düzenleyen TÜSİAV, bu yıl hedefi yükseltti ve toplantıyı Viyana’ya taşıdı. Konu ile ilgili olarak ATO Başkanı Gürsel Baran bilgilendirildi. Dr. Güzin Kırsaçlıoğlu ile Uzman Diş Hekimi İlkay Gül, yoğun bir çalışma yürütmekteler.

ZİRVE KASIM AYINDA VİYANA’DA YAPILACAK

Hazırlık toplantısının 24 Haziran 2025 tarihinde Viyana’da yapılacağı büyük zirvenin Kasım ayı başında kalabalık, öneli ve etkin bir katılımla Viyana’da gerçekleştirileceği öğrenildi.

Büyükelçi Ozan Ceyhun’un da büyük destek verdiği ve yardımcı olduğu Sağlık Turizmi Zirvesi, Ankara’yı bir cazibe merkezi yapmayı hedeflemekte. Sağlıkla tatili birleştiren tedavi paketleri, göz doktorlarımız, diş doktorlarımız, tüp bebek merkezlerimiz, saç ekim merkezlerimiz ve termal tesislerimiz bu zirvede pazarlanacak. Türkiye ve özellikle Ankara sağlık turizminin de bir cazibe merkezi haline getirilecek.