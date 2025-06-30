İzmir’de meydana gelen ve geniş bir alanı etkisi altına alan orman yangınlarına Ankara’dan destek geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla mücadele eden ekiplere katkı sağlamak amacıyla bölgeye 2 arazöz, 1 su tankeri ve 7 personel gönderdi. Yangının kontrol altına alınması için Ankara’dan giden ekipler sahada aktif olarak görev yapıyor.

Ankara İtfaiyesi, Bilecik’teki yangınlarda da önceki gün 1 arazöz, 1 su tankeri ve 4 personelle söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “İzmir’deki orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Ankara İtfaiyemiz destek için bölgede. Önceki gün de Bilecik’te ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Başkan Yavaş, afet bölgelerinde görev yapan tüm personele kolaylıklar dilerken, Ankara’nın imkanları ölçüsünde her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.