Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında Afrika kıtasını Türkiye üzerinden Kalkınma Yolu ve Orta Koridor’a bağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. Forumda, 29 Haziran 2025 tarihinde ‘Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi’ başlıklı özel bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturuma Burkina Faso, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Gana, Gine, Fas, Somali, Moritanya ve Liberya bakanları, Namibya Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ile Fil Dişi Sahili ve Mısır’ın Ankara Büyükelçilik temsilcileri katıldı. Oturumda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bölgesel ve küresel taşımacılık bağlantılarına yönelik projeler ve işbirlikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Afrika, Türkiye Üzerinden Küresel Ticaret Koridorlarına Bağlanıyor

Forum sonrasında Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana olmak üzere 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını bildiren Bakan Uraloğlu, “Bu mutabakat zaptıyla Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan bağlantılar kurulacak” dedi. Ayrıca, mutabakat zaptının Afrika kıtasını Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu’na ve Türkiye üzerinden Orta Koridor’a entegre edeceğini belirten Uraloğlu, kıtanın dünya ticaret koridorlarına kesintisiz erişimini sağlayacaklarını ifade etti. Bu bağlantılar sayesinde Afrika’nın Asya pazarlarına, oradan da Avrupa’ya uzanan ticaret akışına doğrudan dahil olacağını söyledi.