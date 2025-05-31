Yaz aylarının başlamasıyla birlikte kene ısırma vakalarında artış yaşanıyor. Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Çavundur Mahallesi’nde yaşayan Burak Boşdurmaz, yaklaşık 10 gün önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki Genç adamın bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kene yapışmasına dikkat!

Keneler, özellikle yaz aylarında doğada sıkça karşılaşılan küçük parazit canlılardır. Kenelerin taşıdığı bazı virüs ve bakteriler insanlarda ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. En bilinen hastalıklardan biri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olmakla birlikte, Lyme hastalığı gibi diğer enfeksiyonlar da keneler aracılığıyla bulaşabilir.

Kene ısırıkları bazen belirgin bir belirti göstermeyebilir, ancak ısırılan bölgede kızarıklık, şişlik, ateş, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Yetkililer, özellikle açık alanlarda çalışanların ve doğa yürüyüşü yapanların tedbirli olmasını, uygun kıyafet giymesini ve vücutta kene olup olmadığını düzenli kontrol etmesini öneriyor.

Çubuk'ta yaşanan bu üzücü olay, kene ısırmalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, Sonsöz Gazetesi olarak merhuma Allah'tan Rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.