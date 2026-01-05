Yeni yılın başlamasıyla birlikte Ankara’da kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda kritik dava yeniden görülmeye başlanacak. Yolsuzluk iddialarından cinayet dosyalarına, terör davalarından siyasi soruşturmalara kadar birçok önemli dosya, ocak ve şubat aylarında Ankara’daki mahkemelerin gündeminde yer alacak.

ABB Konser Harcamaları Davası Başlıyor

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada, 14 sanığın yargılanmasına yarın Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Dava, kamu kaynaklarının kullanımı açısından yakından izleniyor.

Başörtüsü Tartışmasıyla Gündeme Gelen Dava

Mahkeme heyetinde görev yapan başkan ve üye hakimin başörtülü olmasının “laikliğe aykırı” olduğunu ileri süren avukat Alperen Demirdiş’in yargılandığı dava, 7 Ocak’ta Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Sahte Belge ve E-İmza Operasyonları

Aynı gün, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlendiği iddiasına ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında haklarında dava açılan 123 sanığın yargılanmasına, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Sinan Ateş Suikastı Dosyası

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in yargılanmasına, 8 Ocak’ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

Muharrem İnce ve Sahte Dekont Davası

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekontlara ilişkin sosyal medya paylaşımları ve İnce’ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntülerin yayılması iddiasıyla yargılanan 12 sanığın davası, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürecek.

Ekrem İmamoğlu 13 Ocak’ta Hakim Karşısında

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanık, 13 Ocak’ta Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Cinayet, Taciz ve FETÖ Davaları

Keçiören’de 22 yaşındaki Hakan Çakır’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına 15 Ocak’ta Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

TBMM’de taciz iddiası kapsamında, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık , 16 Ocak’ta Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

FETÖ’nün medya yapılanması kapsamında firari Cevheri Güven’e bilgi sızdırdıkları iddia edilen 4 emniyet mensubunun davası , 20 Ocak’ta Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürecek.

Aynı gün, eski hakim Yaşar Akyıldız’ın, FETÖ’nün yargı yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ay Sonunda Kritik Dosyalar

HSK Müfettişi Mehmet Aslan’ı bıçakla yaralayan Berat Çingay’ın yargılanmasına 30 Ocak’ta devam edilecek.

Kamuoyunda “Aleyna Çakır” olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun’un davası , Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Necip Hablemitoğlu suikastı davası, 30 Ocak'ta Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

Şubat Ayında Devam Edecek Davalar

Ankara’da 26 katlı binada çıkan ve biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin dava, 13 Şubat’ta Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

CHP’li milletvekillerini taşıyan otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’un , “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan yargılanması, 23 Şubat’ta Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürecek.

Reyhanlı saldırıları kapsamında, aralarında THKP-C/Acilciler örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın da bulunduğu 6 sanığın davası, 27 Şubat’ta Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Yeni yılın ilk aylarında Ankara adliyesinde görülecek bu davalar, siyasi, hukuki ve toplumsal etkileri nedeniyle kamuoyunun yakın takibinde olacak.