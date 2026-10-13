Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara, başkent ilan edilişinin 103’üncü yıl dönümünde tarihî önemini bir kez daha hatırlatıyor. 13 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kararla başkent ilan edilen Ankara, Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde üstlendiği rolle Türkiye tarihinin en önemli şehirlerinden biri oldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmesiyle Millî Mücadele’nin yönetim merkezlerinden biri hâline gelen kent, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu.

Ankara’nın başkent ilan edilmesi, Cumhuriyet’in ilanından 16 gün önce gerçekleşti. Anadolu’nun merkezindeki konumu ve Millî Mücadele dönemindeki stratejik rolüyle öne çıkan Ankara, bu kararla yeni devletin yönetim merkezi oldu.

Aradan geçen 103 yılda hızla gelişen ve büyüyen Ankara, bugün Türkiye’nin siyasi ve idari merkezi olmayı sürdürüyor. Başkent oluşunun yıl dönümünde Ankara, Cumhuriyet tarihindeki yeri ve Millî Mücadele’nin mirasıyla anılıyor.