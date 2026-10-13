Altın fiyatları, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde aşağı yönlü hareket etti. Doların güçlü seyrinin baskıladığı spot altın, yüzde 0,2 değer kaybederek ons başına 4.164,45 dolara geriledi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirecek enflasyon verilerine odaklanırken gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları da yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Paylaşılan verilere göre altın türlerinde fiyatlar şöyle:

Altın türü Fiyat Gram altın 6.641 TL Çeyrek altın 10.861 TL Yarım altın 21.715 TL Tam altın 43.010 TL Cumhuriyet altını 43.303 TL Gremse altın 107.855 TL Ons altın 4.189 dolar

Altın fiyatları piyasa koşullarına ve alış-satış farklarına göre değişiklik gösterebilir.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTIN FİYATLARINI BASKILADI

Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.164,45 dolara geriledi. Değerli metal, pazartesi günü son bir haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. ABD’de işlem gören aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 değer kaybederek 4.187,90 dolara indi.

Doların önceki seansta ulaştığı son 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi olumsuz etkileyebiliyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında, çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile perşembe günü yayımlanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri bulunuyor. Açıklanacak verilerin, Fed’in önümüzdeki dönemde uygulayacağı para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, özellikle çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altın fiyatlarında yeni bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtti. Rodda, böyle bir tablonun ekim ayında faiz artırımı ihtimalini güçlendirebileceğine dikkat çekti.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in ekim ayında faiz artırmasına yüzde 21 olasılık tanıyor. Aralık ayında faiz artırımı yapılması ihtimali ise yüzde 88 seviyesinde fiyatlanıyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyonla mücadele kapsamında daha sıkı bir para politikası duruşuna görece hızlı geçilmesi gerektiğini ifade etti. Hammack, enflasyonun daha geniş bir alana yayıldığını ve fiyat artışlarının şirketlerin fiyatlama davranışlarını etkilemeye başladığını belirtti.

Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, faiz getirisi sağlamayan altın gibi değerli metaller üzerinde baskı oluşturabilen unsurlar arasında yer alıyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM ALTIN PİYASASININ TAKİBİNDE

Altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek gelişmeler arasında jeopolitik riskler de bulunuyor. Suudi Arabistan, yeni bir füze saldırısı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu açıklarken Riyad Havalimanı'nın şimdilik kapalı kalacağını bildirdi.

Açıklama, İran bağlantılı Yemen'deki Husilerin üstlendiği ve cumartesi günü bir havalimanı terminalinde can kaybına neden olan füze saldırısının ardından geldi. Bölgedeki gelişmeler, küresel piyasalarda yakından izleniyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM FİYATLARI DA DÜŞTÜ

Altındaki düşüş, diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,5 değer kaybederek ons başına 60,01 dolara geriledi. Platin yüzde 0,2 düşüşle 1.682,47 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 kayıpla 1.137,69 dolara indi.

Piyasalarda ABD enflasyon verileri, doların seyri, Fed'in faiz politikası ve jeopolitik gelişmelerin değerli metaller üzerindeki etkisi izlenmeye devam ediyor.