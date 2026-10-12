Basın İlan Kurumunda (BİK) Ankara ve İzmir bölge teşkilatlarını kapsayan yeni atama kararları alındı. Yapılan görevlendirmelerle birlikte iki bölgedeki üç yöneticinin yeni görevleri belli oldu.

Ankara'da iki yeni görevlendirme

Alınan karar doğrultusunda Serhat Özer, Ankara Bölge Müdür Yardımcılığına, Murat Aktaş ise Ankara Bölge Şefliğinegetirildi.

İzmir Bölge Müdürlüğü görevine ise Mustafa Yenikaynak atandı.

Böylece Basın İlan Kurumunun Ankara ve İzmir bölge teşkilatlarında toplam üç yeni görevlendirme gerçekleştirildi.