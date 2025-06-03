İktidar cenahına baktığın zaman bir anayasa değişikliği olmazsa olmaz bir ihtiyaç.

Bu cenah sanki anayasayı daha yeni değiştirip adeta BAAS tipi denge ve denetleme mekanizmaları ile güçler ayrılığının yok edildiği bir tek adam rejimi kurmamışlar gibi bu da istediğimiz gibi olmadı hadi tekrar anayasayı değiştirelim diyorlar.

Gerekçeleri de yerseniz “bu bir darbe anayasası biz yeni ve sivil bir anayasa yapmak istiyoruz...”

Kendi yaptıkları ama kendi yaptıkları halde ona bile uymadıkları anayasayı değiştirmek istiyorlar.

Muratları elbette belli!

Bu noktada anayasanın sivil olup olmaması falan tamamıyla sudan sabundan bahaneler...

Recep Bey 50 +1 koşulu ve dönem sınırlaması nedeniyle tuzağa düşürüldüğüne MHP ya da başka partilere muhtaç bırakıldığına inanıyor.

Asli derdi hem 50 +1 ve hem de dönem sınırlaması koşulunu değiştirip yeniden aday olabilmek.

Bunu yapabilmek için referanduma gitmekten, vatandaşlara sormaktan da ölesiye korkuyor ve bu yüzden de mecliste DEM ve Hüda-Par gibi partilere en olmadık tavizleri bile vererek anayasayı referandumsuz değiştirebilecek 400 vekili bulmaya çalışıyor. Öcalan’ın affı ve benzeri tuhaf önerileri hep bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor.

Yoksa halkın hak ve özgürlüklerini artıracak, güçler ayrılığını tesis edecek, denge ve denetleme mekanizmalarını yeniden kuracak bir anayasa istedikleri falan yok. Bunları teklif etseler zaten kim itiraz edebilir ki?

Muhalefet cenahına baktığınızda bu cenahta ise söylemler karışık aynı anda hem anayasa değişikliğine karşıyız ve hem de parlamenter demokrasiye geçmekte kararlıyız diyorlar.

Anayasayı değiştirmeden parlamenter demokrasiye geçişin, demokrasiyi güçlendirmenin, hak ve özgürlükleri artırmanın bir yolu olmadığı da açık.

Bu yüzden demedi demeyin bir anayasa değişikliği muhakkak ve muhakkak elzemdir, çok büyük bir ihtiyaçtır!

Bu noktada önemli olan anayasanın değişmesi ya da değişmemesi değil nasıl ve ne yönde değişmesini istediğimizdir.

Bana göre son referandum ile değiştirilen anayasa evvel emir değiştirilmeli, bir an önce parlamenter demokrasiye geçilmelidir, yapılacak bir anayasa değişikliği ile:

1. Vatandaşların hak ve özgürlükleri güçlendirilerek teminat altına alınmalıdır.

2. Denge ve denetleme mekanizmaları kurulmalıdır.

3. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında güçler ayrılılığı tesis edilmelidir.

4. Kurucu değerlerimiz korunmalıdır.

Bunlar yapılacaksa her kim yaparsa yapsın ben anayasa değişikliğine destek veririm ve herkesin de destek vermesi gerektiğini düşünürüm.

Diğer yandan buradan Recep Bey’e bir çağrı yapıyorum tanıyan, görebilen varsa elden ele iletiversinler:

Recep Bey gelin herkes, her parti anayasa teklifini ortaya koysun anayasa değişikliği ile ne yapacağını açık ve net olarak bir anlatsın.

Son politik rota değişiklikleri ile gündeme gelen; Türk kimliğini tartışmaya açmayı, bu çerçevede PKK’ile barışmayı, Öcalan’ı serbest bırakmayı ve bunun gerekçelerini de anlatsın.

Sonra bir yıl içinde erken seçime gidilsin, herkes bu taahhütlerini içeren bir seçim kampanyası yürütsün ve bu söylemler ile vatandaşlarımızın önüne çıksın.

Türk Milleti kararını sandıkta göstersin...

Ben bir Türk Milliyetçisi olarak Türk Milletine güveniyor, Türk Milletinin kararına sonuna kadar saygılı olmayı esas kabul ediyorum. Neticede esas patron millettir ve “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi bizim en temel kabulümüzdür.

Sözüm namusumdur buradan açık ve net olarak taahhüt ediyorum: Eğer Türk Milleti bunca yaşanandan sonra bile Recep Bey’in ölene kadar mutlak iktidarına destek verirse ben de bu karara saygılı olur ve böyle bir anayasa değişikliğine destek veririm.