Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anafartalar Caddesi'nde tarihi yapılara zarar vermeden bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'nın ilk çok katlı ve betonarme yapılarına ev sahipliği yapan Anafartalar Caddesi, geçmişin izlerini bugünle buluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) “Anafartalar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım” projesi kapsamında, caddenin tarihi dokusu korunarak yenilenerek hızla ilerliyor.

Geçmişten Günümüze "ANAFARTALAR CADDESİ" 💫



Ankara’nın ilk çok katlı ve betonarme yapılarına ev sahipliği yapan Anafartalar Caddesi'ni, geçmişin izlerini günümüzle buluşturmak amacıyla tarihi dokuya zarar vermeden yeniliyoruz.



“Anafartalar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve… pic.twitter.com/NxPfgvcLuV — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 5, 2025

5 Nisan 2025 tarihinde projede önemli bir aşama kaydedildi. Toplam 117 binadan 25'i tescilli olmak üzere 65'inin yenileme çalışmaları tamamlanarak yapılara özgün görünümlerine kavuştu. Ayrıca 8 adet tescilli binanın restorasyonu ve konservasyon faaliyetleri sona erdi. ABB, bu projeyle hem Ankara'nın tarihindeki işlemleri yeniden canlandırmayı hem de modern bir yaşam alanını dönüştürmeyi hedefliyor.