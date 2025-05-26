Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin Türkçe dil becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da düzenlenen “Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi” tanıtım programında konuşan Bakan Tekin, çocukların ana dil yeterliliğinin hem kültürel hem de akademik gelişimleri için kritik olduğunu vurguladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda konuşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Mevzuyu sadece bir dil ya da kültür aktarımı olarak görmemek gerekir”

Bakan Tekin, çocukların Türkçeye hakim olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ülkenin kültürel değerlerine, bu ülkenin kurucu felsefesine sahip çıkacak çocuklarımızın önce ana dil konusunda eksikliklerinin olmaması gerekiyor.

Mevzuyu sadece bir dil ya da kültür aktarımı olarak görmemek gerekir. Ben her ortamda söylüyorum. Çocuklarımızın ana dil okuryazarlık becerilerinin gelişmesi sadece bu kültür aktarımı için bir unsur değildir. Bu aynı zamanda çocuklarımızın akademik becerilerinin gelişmesi için de önemlidir.

Şu cümlelerle çok karşı karşıya kalmışsınızdır. Kendisine sorulan bir soruyu, ben kendi çocuklarımda bunla çok karşılaştım, soruyu cevaplayacak bilgisi var ama ya Türkçesi yetersiz olduğu için ya da nasıl okuyacağını bilemediği için soruyu anlamakta zorlandığından cevap veremiyor.

'Ya aslında ben bunu biliyorum ama soruyu anlamamışım' bunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Akademik becerilerinin gelişmesini arzu ediyoruz" dedi.

“Ana dili gelişmeyen çocuk, hiçbir alanda başarılı olamaz”

Ana dil becerilerinin gelişmemesinin, çocukların genel başarısını da olumsuz etkilediğini söyleyen Tekin, “Ana dil becerileri gelişmiş bir şekilde yetiştirilmeyen çocukların, toplumsal hayatın, akademik hayatın hiçbir alanında başarılı olamayacaklarını” belirtti.

Tekin açıklamasında, "Çok trajik bir örnek ama yabancı dil becerileri bile gelişmez. Hep şu soruyu soruyoruz; 'Niye çocuklarımız OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı kadar süre yabancı dil için zaman ayırdıkları halde yabancı dil becerileri istediğimiz düzeyde değil' eleştirisini hep yapıyoruz.

Ben de diyorum ki ana dilinde kendisini gündelik hayatta 200-300 kelime ile ifade eden bir çocuğun, yabancı bir dilde kendisini 500, 600, 1000 kelime ile ifade etmesini nasıl bekleyeceğiz? O yüzden önce ana dil becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. 'Türkiye Yüzyılı' Maarif Modeli odağına da bunu yerleştirdik. Bu birbirini tamamlayan bu bütünsellik içerisinde çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.