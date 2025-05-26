Konya’da kendisinden ayrılmak isteyen 20 yaşındaki sevgilisi S.A.’ya dehşeti yaşatan Hüseyin S. (25) ve olaya yardım ettiği öne sürülen akrabası Bayram T. hakkında hazırlanan iddianamede 17’şer yıl hapis cezası talep edildi.

OTOMOBİLDE BAYILTANA KADAR DÖVDÜ, EVİNDE SAATLERCE ŞİDDET UYGULADI

Olay, 24 Kasım 2023’te yaşandı. Hüseyin S., ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.’yı arayarak görüşmek istedi. S.A.’yı, akrabası Bayram T. ile birlikte kaldığı öğrenci yurdundan aldı. Birlikte kafeye ve ardından eğlence mekanına giden grup, gece sonunda dönüş yolunda otomobil içinde tartıştı. İddialara göre Hüseyin S., burada S.A.’yı bayılana kadar darbetti. Ardından Bayram T.’yi araçtan indirip S.A.’yı kendi evine götüren Hüseyin S., genç kadına saatlerce şiddet uyguladıktan sonra yurdunun önüne bırakıp kaçtı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

S.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin S. ve Bayram T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAN 17’ŞER YIL HAPİS TALEBİ