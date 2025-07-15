Geçtiğimiz yıl da ağalık görevini üstlendiğini hatırlatan Örskan, “2023’te güreş ağalığını 3 milyon TL peşin ödeme ile alarak Türkiye’de bu yöntemi ilk kez uyguladım. Bu yıl da ata sporumuz yağlı güreşe sahip çıkarak, ağalığı ikinci kez üstlenmiş oldum,” dedi.

“Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz”

Altınyayla Yağlı Güreşleri'nin sadece bir spor etkinliği olmadığını vurgulayan Örskan şöyle konuştu:

“Bu organizasyon, milletimizin kültürel mirasına sahip çıktığı, birlik ve beraberliğini güçlendirdiği, köklü bir gelenektir. Amacım memleketime hizmet etmek ve bu anlamlı geleneğin yaşatılmasına katkı sağlamak.”

Rekor Destekle Ata Sporu Yaşatılıyor

Yasin Örskan’ın verdiği 6 milyon TL’yi aşan destek, yağlı güreş organizasyonlarında bölge çapında rekor olarak kayıtlara geçti. Bu destek, hem sporculara hem de organizasyonun sürdürülebilirliğine büyük katkı sağladı.

Altınyayla Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçiler ve sporseverlerle büyük bir coşkuya sahne oldu.