Altındağlı gençler, her yıl olduğu gibi bu yaz da Yaz Okulları’nda buluştu. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulu’nun yeni eğitim dönemi, Altındağlı gençlerin büyük beğenisini topladı. Yüzme, voleybol, basketbol, okçuluk, wushu, taekwondo, futbol, kick boks, masa tenisi, jimnastik, judo, güreş, dart, gitar, bağlama, satranç ve tekerlekli paten gibi pek çok branşta kurs verilen Yaz Okulları bu yıl da büyük ilgi gördü. Bu yıl Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulu, 12 bin Altındağlı genci buluşturdu.

EN FAZLA TALEP YÜZME KURSUNA

Açılan kurslar arasında en fazla başvuru yüzme kursuna yapıldı. Yüzmeyi sırasıyla futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, taekwondo, satranç ve değerler eğitimi kursları izledi. Yaz Okulları kapsamında ayrıca çeşitli yarışmalar ve kültür gezileri de düzenleniyor.

TÜM KURSLAR ÜCRETSİZ

Altındağlı gençlerin Yaz Okulları’na gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, “Yaz Okulları’na başvuru süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle geçti. Gençlerimizin bilime, sanata ve spora olan ilgisini görmek bizleri son derece memnun ediyor. Tamamen ücretsiz olan kurslara bu yıl yeni branşlar da dahil edildi. Özellikle değerler eğitimi büyük önem taşıyor. Bu kursları hayata geçirerek ne kadar doğru bir adım attığımızı bugün daha iyi anlıyoruz. Yaz okullarına başvuru yapan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryaki “Bu tür kurslar yetenekli çocukların keşfedilmesine de olanak tanıyor. Kurslara katılan birçok gencimizin hayatında değişiklikler oluyor. Yarının sporcularını, sanatçılarını ve bilim insanlarını bugünden tanıyor ve yetiştirmeye başlıyoruz. Yaz tatilinde çocuklarını çeşitli aktivitelere yönlendiren anne ve babalarımızı tebrik ediyorum. Hiç aklınız kalmasın, evlatlarınız emin ellerde…” ifadelerini kullandı.