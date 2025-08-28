Alt\u0131nda\u011f Belediyesi Engelsiz Ya\u015fam Merkezi\u2019nde yaz d\u00f6nemi etkinlikleri sona erdi. 7-18 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131ndaki \u00f6zel gereksinimli \u00e7ocuklar\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 program boyunca merkezde ne\u015fe ve payla\u015f\u0131m dolu g\u00fcnler ya\u015fand\u0131. Yaz tatilini dolu dolu ge\u00e7iren \u00e7ocuklar ve aileleri, kendilerine bu f\u0131rsat\u0131 sunan Alt\u0131nda\u011f Belediyesi\u2019ne te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n\r\n\u201cYAZ TAT\u0130L\u0130NDE K\u00dc\u00c7\u00dcK YAVRULARIMIZI A\u011eIRLADIK\u201d\r\n\r\nAlt\u0131nda\u011f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Veysel Tiryaki, Engelsiz Ya\u015fam Merkezi\u2019nin e\u011fitim-\u00f6\u011fretim d\u00f6neminde 18 ya\u015f \u00fczeri engelli bireylere hizmet verdi\u011fini, yaz d\u00f6neminde ise 18 ya\u015f alt\u0131ndaki \u00f6zel gereksinimli \u00e7ocuklar i\u00e7in \u00f6zel bir program d\u00fczenlediklerini belirtti. Ba\u015fkan Tiryaki, \u201c\u00c7ocuklar\u0131m\u0131z tatilde e\u011fitimlerinden geri kalmas\u0131n, tatillerini verimli de\u011ferlendirsinler istedik. Bu nedenle yaz boyunca merkezimizin kap\u0131lar\u0131n\u0131 onlara a\u00e7t\u0131k. \u00c7ok yo\u011fun ilgi oldu, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z mutlu bir tatil ge\u00e7irdi. Kat\u0131lan \u00f6\u011frencilerimize ve ailelerine te\u015fekk\u00fcr ediyor, yeni e\u011fitim d\u00f6neminde ba\u015far\u0131lar diliyorum\u201d dedi.\r\n\r\nBa\u015fkan Tiryaki ayr\u0131ca, Engelsiz Ya\u015fam Merkezi\u2019nin Alt\u0131nda\u011f\u2019da ya\u015fayan engelli bireyler ve aileleri i\u00e7in \u00f6nemli bir sosyal alan haline geldi\u011fini vurgulad\u0131: \u201cBurada bireylerimiz sosyalle\u015fiyor, spor yap\u0131yor, sanata y\u00f6neliyor. Ailelerimizin mutlulu\u011fu bizim de mutlulu\u011fumuz.\u201d\r\n\r\nA\u0130LELERDEN TE\u015eEKK\u00dcR\r\n\r\nEtkinliklere kat\u0131lan \u00e7ocuklar\u0131n aileleri de duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerini payla\u015ft\u0131. Do\u011fu\u015ftan g\u00f6rme engelli 12 ya\u015f\u0131ndaki Elif Ketenci\u2019nin annesi Meryem Ketenci, merkezin \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n sosyalle\u015fmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011funu belirterek \u201cK\u0131z\u0131m burada \u00e7ok mutlu oldu. B\u00f6yle bir imk\u00e2n sunduklar\u0131 i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederiz\u201d dedi.\r\n\r\nEpilepsi rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunan Ravza Nil Do\u011fan\u2019\u0131n anneannesi Nigar \u015eim\u015fek ise, torununun merkeze ba\u015flad\u0131ktan sonra yeni beceriler kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u201cArt\u0131k bilgisayar kullanmay\u0131 \u00f6\u011freniyor, buras\u0131 ona \u00e7ok iyi geldi\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n10 ya\u015f\u0131ndaki K\u00fcbra Arslan\u2019\u0131n annesi Hatice Arslan da, k\u0131z\u0131n\u0131n merkeze severek geldi\u011fini ifade ederek, \u201cSamimi bir ortam var, \u00e7al\u0131\u015fanlar \u00e7ok ilgili. Biz \u00e7ok memnunuz\u201d s\u00f6zleriyle duygular\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\nAT\u00d6LYELER \u0130LE GEL\u0130\u015e\u0130M VE SOSYALLE\u015eME\r\n\r\nEngelsiz Ya\u015fam Merkezi\u2019nde \u00f6zel gereksinimli bireyler i\u00e7in bilgisayar, resim, spor ve grup at\u00f6lyeleri d\u00fczenleniyor. Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm malzemelerinden eserler \u00fcretirken, mandala ve serbest boyama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla da yarat\u0131c\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 ortaya koyuyor. Bilgisayar at\u00f6lyesinde g\u00fcvenli internet ve temel bilgisayar kullan\u0131m\u0131 \u00f6\u011fretilirken, spor at\u00f6lyesinde denge, koordinasyon ve kondisyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor.\r\n\r\nAlt\u0131nda\u011f Belediyesi, merkezin hem \u00e7ocuklara hem de ailelerine sosyal ya\u015famda destek sunmaya devam edece\u011fini belirtti.