14 Temmuz 2025 itibarıyla 4.365 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz politikaları ve dolar/TL kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, gram altındaki yükselişi tetikleyen başlıca faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ekonomistler, altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanma yaşanabileceğini belirtse de uzun vadeli yükseliş trendinin korunabileceğini vurguluyor. Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın 7.100 TL, Cumhuriyet altını ise 28.200 TL’den işlem gördüğü öğrenildi.